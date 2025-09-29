PUBBLICITÀ

Anche Giugliano sarà protagonista, quest’anno, ad Amici 25. Tommaso Troso sarà infatti uno degli allievi della classe di Ballo. Anzi, per Alessandra Celentano sarà senza dubbio l’allievo per eccellenza, vista la sua esperienza pluriennale nel mondo della danza classica.

Tommaso Troso, infatti, è la “quota classicista” all’interno di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Giugliano protagonista ad Amici 25, Tommaso Troso sarà tra gli allievi della classe di Ballo

Originario di Giugliano, precisamente della zona del “Selcione”, vanta esperienze in diverse zone dell’Europa per lui e anche in America, ad Atlanta. Il palcoscenico di Amici 25 servirà sicuramente per mettere in mostra le sue capacità di danzatore anche in Italia e magari anche per farlo crescere dal punto di vista tecnico e fargli sperimentare nuovi stili. Anche se sicuramente la maestra Celentano sarà molto gelosa del suo pupillo.

Le doti tecniche e fisiche non mancano a Tommaso Troso, così come non gli mancano la voglia di lavorare, impegnarsi e sacrificarsi. Le sue esperienze all’estero rappresentano un bagaglio importante anche per quanto riguarda la convivenza con altre persone lontano da casa e dalla propria comfort zone.

