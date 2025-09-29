PUBBLICITÀ
HomeSpettacoliTelevisioneGiugliano protagonista ad Amici 25, Tommaso Troso sarà tra gli allievi della...
Televisione

Giugliano protagonista ad Amici 25, Tommaso Troso sarà tra gli allievi della classe di Ballo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Giugliano protagonista ad Amici 25, Tommaso Troso sarà tra gli allievi della classe di Ballo
Giugliano protagonista ad Amici 25, Tommaso Troso sarà tra gli allievi della classe di Ballo
PUBBLICITÀ

Anche Giugliano sarà protagonista, quest’anno, ad Amici 25. Tommaso Troso sarà infatti uno degli allievi della classe di Ballo. Anzi, per Alessandra Celentano sarà senza dubbio l’allievo per eccellenza, vista la sua esperienza pluriennale nel mondo della danza classica.

Tommaso Troso, infatti, è la “quota classicista” all’interno di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

PUBBLICITÀ

Giugliano protagonista ad Amici 25, Tommaso Troso sarà tra gli allievi della classe di Ballo

Originario di Giugliano, precisamente della zona del “Selcione”, vanta esperienze in diverse zone dell’Europa per lui e anche in America, ad Atlanta. Il palcoscenico di Amici 25 servirà sicuramente per mettere in mostra le sue capacità di danzatore anche in Italia e magari anche per farlo crescere dal punto di vista tecnico e fargli sperimentare nuovi stili. Anche se sicuramente la maestra Celentano sarà molto gelosa del suo pupillo.

Le doti tecniche e fisiche non mancano a Tommaso Troso, così come non gli mancano la voglia di lavorare, impegnarsi e sacrificarsi. Le sue esperienze all’estero rappresentano un bagaglio importante anche per quanto riguarda la convivenza con altre persone lontano da casa e dalla propria comfort zone.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati