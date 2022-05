Danneggiata la condotta idrica, Giugliano senz’acqua: allagata la zona delle Colonne

Veri e propri disagi quelli che stanno vivendo da stamattina residenti e automobilisti tra via Colonne e via Appia, tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito. La condotta idrica, che si trova nell’area interessata ad alcuni lavori nel territorio di Melito, si è spaccata causando gravi danni e disagi alla città. Traffico in tilt, inoltre, per la strade allagate fino ai Comuni di Giugliano e Sant’Antimo.

A segnalare il problema anche il consigliere comunale di Giugliano del Movimento 5 Stelle, Salvatore D’Agostino: “Cari cittadini mi duole darvi questa notizia che porterà non pochi disagi. Purtroppo si è spaccata la condotta idrica principale della nostra città e questo porterà mancanza idrica su tutto il territorio. Lavoreremo per risolvere la situazione in tempi stretti ma nel frattempo vi chiediamo collaborazione. Evitate lo spreco di acqua fino a risoluzione del problema. Grazie a tutti, abbiamo bisogno della vostra collaborazione”.

Anche il Comune di Giugliano segnala il problema ai cittadini: “Causa danneggiamento condotta idrica di avvicinamento al comune di Giugliano, da parte del Consorzio Ascosa, in territorio confinante con Melito, nell’ambito dei lavori di realizzazione della rete fognaria di EAV si potrebbero verificare interruzioni della fornitura idrica”.