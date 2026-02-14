Giura fedeltà all’Isis online, arrestato minorenne a Caserta

PUBBLICITÀ

Nelle prime ore di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo minorenne residente in provincia di Caserta, accusato di aver preso parte, attraverso internet, a un gruppo con finalità terroristiche. Il giovane è stato trasferito nell’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nell’estate del 2025 il ragazzo avrebbe pubblicato online un giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. Le indagini, condotte dalla Digos di Napoli e Caserta, avrebbero inoltre accertato contatti via web con persone che si dichiaravano appartenenti all’ISIS e che si troverebbero in Siria.

Sempre attraverso la rete, il minorenne avrebbe condiviso con altri ragazzi della Campania video su tecniche di terrorismo, scaricati dal cosiddetto dark web, la parte nascosta di internet. Tra i materiali diffusi ci sarebbero anche contenuti con spiegazioni su come costruire ordigni artigianali.

Nei prossimi giorni il giovane sarà ascoltato dal giudice. Come previsto dalla legge, resta valido il principio di presunzione di innocenza: la sua eventuale responsabilità sarà accertata solo al termine del processo.