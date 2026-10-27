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Salvatore morto folgorato a Quarto, si indaga sul contratto dopo il decesso

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Salvatore morto folgorato a Quarto, si indaga sul contratto dopo il decesso
Salvatore morto folgorato a Quarto, si indaga sul contratto dopo il decesso
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Come accaduto per Salvatore Calignano anche il contratto di lavoro di Salvatore Russo, l’operaio puteolano di 54 anni folgorato lo scorso 30 giugno da un cavo elettrico scoperto mentre lavorava in un giardino a Quarto, sarebbe stato registrato post mortem. E’ quanto è emerso nell’ambito delle indagini che i carabinieri stanno svolgendo coordinati dalla Procura di Napoli (sostituto procuratore Mario Canale).

Calignano è deceduto il 3 ottobre scorso all’ospedale di Giugliano in Campania dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando in nero e senza alcuna protezione, dei lavori sul tetto: tre le persone indagate.

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Per la morte di Russo (i parenti della vittima sono difesi dagli avvocati Francesco Petruzzi e Leopoldo Perone) risultano due persone iscritte nel registro degli indagati a cui il pm (anche questo caso è coordinato dal sostituto procuratore Canale) contesta l’omicidio colposo.

Salvatore morto durante i lavori in giardino a Quarto, due indagati per omicidio colposo

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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