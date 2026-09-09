Gli svuota il conto corrente con la truffa del phishing, denunciato 26enne di Napoli

Settemila euro spariti in pochi secondi dal conto corrente con la truffa del phishing. La vittima, residente a Frigento in provincia di Avellino, è stata adescata attraverso un sms con le credenziali dell’istituto del correntista e poi contattata telefonicamente dal truffatore spacciatosi per un operatore della banca.
Simulando un malfunzionamento informatico, si è fatto rivelare le credenziali di accesso al conto e subito dopo ha prelevato l’intera somma depositata.
In seguito alla denuncia, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un 26enne di Napoli denunciato per frode informatica e truffa aggravata.