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Gli svuota il conto corrente con la truffa del phishing, denunciato 26enne di Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Gli svuota il conto corrente con la truffa del phishing, denunciato 26enne di Napoli
Gli svuota il conto corrente con la truffa del phishing, denunciato 26enne di Napoli
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Settemila euro spariti in pochi secondi dal conto corrente con la truffa del phishing. La vittima, residente a Frigento in provincia di Avellino, è stata adescata attraverso un sms con le credenziali dell’istituto del correntista e poi contattata telefonicamente dal truffatore spacciatosi per un operatore della banca.

Simulando un malfunzionamento informatico, si è fatto rivelare le credenziali di accesso al conto e subito dopo ha prelevato l’intera somma depositata.

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In seguito alla denuncia, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un 26enne di Napoli denunciato per frode informatica e truffa aggravata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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