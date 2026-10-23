Global FM: 20 anni di esperienza, innovazione e sicurezza al servizio del territorio

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In un settore in cui affidabilità, prevenzione e innovazione assumono un ruolo sempre più centrale, Global Facilities Management (Global FM) rappresenta una realtà che ha costruito il proprio percorso attraverso esperienza, professionalità e una costante capacità di evolversi. Una storia imprenditoriale che, in circa vent’anni, ha trasformato una piccola società di portierato in un’organizzazione specializzata in servizi di sicurezza integrata, oggi operativa su tutto il territorio nazionale.

Dalle origini a una realtà in continua crescita

Alla base del percorso di Global FM c’è l’intuizione imprenditoriale del CEO Francesco Buonaguro, che circa vent’anni fa ha avviato l’attività partendo da un servizio di portierato. Da quella prima esperienza è nato un progetto di crescita sviluppato nel tempo attraverso l’ampliamento delle competenze, l’introduzione di nuovi servizi e l’attenzione alle esigenze di un mercato in continua trasformazione.

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Un’evoluzione costruita giorno dopo giorno, con l’obiettivo di offrire ai clienti soluzioni sempre più complete, flessibili e adeguate alle diverse necessità di sicurezza e gestione degli spazi.

Oggi Global FM propone un’ampia gamma di servizi rivolti a condomini, parchi residenziali, aziende, privati e strutture commerciali, con una presenza che si estende a livello nazionale.

Sicurezza integrata: servizi su misura per ogni esigenza

L’offerta di Global FM nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto alle esigenze di contesti differenti, combinando presidio del territorio, controllo degli accessi e tecnologie dedicate alla prevenzione.

Tra i principali servizi figurano il portierato, la vigilanza armata e non armata, il presidio e il piantonamento di edifici e aree residenziali, aziendali e commerciali. A questi si affiancano soluzioni tecnologiche come la videosorveglianza, l’installazione di sistemi antintrusione e antifurto, oltre a servizi specifici di accompagnamento e scorta in ambito marittimo, nei limiti delle autorizzazioni previste.

Un’offerta articolata che consente di individuare, per ogni cliente, le soluzioni più adatte al contesto operativo, con particolare attenzione alla prevenzione, alla continuità del servizio e alla tutela delle persone e dei beni.

Innovazione tecnologica: i droni professionali al servizio del controllo

Guardare al futuro significa anche investire in strumenti capaci di ampliare le possibilità operative. In questa prospettiva, Global FM ha sviluppato competenze nell’impiego di droni professionali destinati al controllo e al monitoraggio di aree territoriali estese.

L’azienda evidenzia una specializzazione nell’utilizzo di queste tecnologie, con una qualifica di Livello A, secondo quanto dichiarato. L’impiego dei droni può offrire un supporto aggiuntivo alle attività di osservazione e controllo, contribuendo a migliorare la capacità di monitoraggio e a integrare il lavoro degli operatori sul campo, nel rispetto delle normative e delle autorizzazioni applicabili.

Per Global FM, l’innovazione non rappresenta un traguardo da raggiungere una volta per tutte, ma un percorso continuo. Aggiornamento professionale, evoluzione tecnologica e perfezionamento dell’organizzazione costituiscono elementi essenziali per affrontare le nuove sfide del settore.

Una presenza nazionale, con radici e attenzione al territorio

Global FM opera in diverse aree strategiche del Paese, tra cui Napoli, Caserta, Salerno, Roma, Milano e Gioia Tauro, dedicando particolare attenzione anche al contesto portuale.

La conoscenza delle diverse realtà territoriali e l’esperienza maturata sul campo consentono all’azienda di confrontarsi con esigenze differenti, offrendo servizi rivolti ad amministratori condominiali, imprese, privati e operatori commerciali.

In questo percorso, la componente umana continua a ricoprire un ruolo fondamentale. Professionalità, affidabilità, discrezione e capacità di relazione sono caratteristiche indispensabili per garantire un servizio di qualità, soprattutto in attività come il portierato, il presidio e il controllo degli accessi.

La tecnologia amplia le possibilità di intervento, ma sono la preparazione delle persone e l’attenzione alle necessità del cliente a fare la differenza nella quotidianità del servizio.

Vent’anni di esperienza, con lo sguardo rivolto al futuro

Il traguardo dei vent’anni rappresenta per Global FM un’occasione per valorizzare il percorso compiuto e, allo stesso tempo, guardare alle opportunità future. Dalle origini nel portierato fino all’attuale proposta di servizi integrati, l’azienda ha seguito una strategia di crescita basata sull’ampliamento delle competenze, sulla diversificazione dell’offerta e sull’attenzione all’innovazione.

«Siamo partiti vent’anni fa con un servizio di portierato e, anno dopo anno, abbiamo costruito un’organizzazione più ampia, integrando nuovi servizi e tecnologie. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, investendo in innovazione e professionalità per rispondere alle nuove esigenze della sicurezza».

È questa la visione che accompagna Global FM: consolidare l’esperienza acquisita, sviluppare nuove competenze e proporre soluzioni sempre più rispondenti alle necessità di un mercato in evoluzione.

Global FM: vent’anni di esperienza, una visione orientata al futuro e un impegno costante per la sicurezza del territorio.

GLOBAL FACILITIES MANAGEMENT – GLOBAL FM

Email: [email protected]

Telefono: 366 9723406

Servizi di portierato, presidio, sicurezza integrata e soluzioni tecnologiche per condomini, parchi residenziali, aziende, privati e strutture commerciali