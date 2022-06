Il Governo approva il decreto bollette, bloccati gli aumenti per gas e luce

Per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas per il prossimo trimestre, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto Energia. Il provvedimento prevede un impegno di spesa di 3 miliardi. Secondo il testo del decreto è previsto il congelamento degli oneri di sistema per le tariffe dell’elettricità, dunque, viene anche così confermata la riduzione al 5% dell’Iva sulle tariffe del gas naturale.

“Questi provvedimenti dovevano essere approvati entro oggi, poiché, il trimestre delle bollette inizia domani. Le famiglie avrebbero ricevute bollette con grandi rincari. Per le bollette abbiamo speso 30 miliardi e a luglio aumenteranno i fondi“, ha dichiarato Mario Draghi in conferenza stampa.

“Il governo è al lavoro per fronteggiare la siccità. Siamo con la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni, la crisi idrica ha due fattori un deficit di pioggia degli ultimi anni, il cambiamento climatico ma poi ci sono cause strutturali come la cattiva manutenzione dei bacini e della rete affidata ai concessionari con una dispersione di acqua che è pari al 30% mentre in altri paesi Ue è il 5%, 6%. Ci vuole un piano di emergenza e da lunedì noi siamo pronti ad approva i piani delle regioni” – prosegue Draghi – “Voglio fare una considerazione sull’azione del governo che ha ottenuto risultati importanti sul fronte internazionale (dal Consiglio Ue, al G7 e infine al vertice Nato), e importanti risultati sul fronte nazionale. Successi che sono merito di questa maggioranza di saper prendere decisioni con generosità e con l’interesse dell’Italia come bussola. Abbiamo davanti tante sfide che supereremo se avremo la stessa determinazione di questi mesi di governo“.

Il decreto disciplina anche il Bonus sociale energia elettrica e gas che resta legato all’Isee e destinato alle famiglie con reddito basso. In particolare sono previsti sgravi tali da mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici. Inoltre diventa retroattivo, cioè per gli utenti che presentano cioè tutta la documentazione relativa all’Isee durante l’anno, hanno comunque diritto agli sconti in bolletta anche per i mesi precedenti.

Nelle prossime bollette Arera manderà una comunicazione per informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas. Saranno indicati anche i recapiti telefonici a cui rivolgersi. Diventa quindi operativo il provvedimento annunciato già lo scorso marzo ma di fatto mai attuato.

Chi presenta la documentazione Isee in corso d’anno e ha diritto al bonus sociale per l’energia elettrica e il gas destinato ai cittadini economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute otterrà il beneficio anche per i mesi precedenti, dal 1 gennaio, ricevendo lo sconto nella prima bolletta successiva oppure, se non possibile, un rimborso delle somme extra versate entro tre mesi.

GLI STOCCAGGI DEL GAS

Tra gli altri provvedimenti previsti dal decreto c’è l’intervento per completare il riempimento degli stoccaggi del gas in vista dell’inverno. Il Governo vuole accelerare perché gli operatori in questo momento non stanno prenotando capacità nei depositi di gas per l’eccessivo livello delle quotazioni sui mercati internazionali. Dunque ci penserà il Gse che comprerà fino a un valore di 4 miliardi di euro: per completare le operazioni è stato disposto un prestito in Favore del Gse.