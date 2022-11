Governo pronto a tagliare il Reddito di Cittadinanza, oggi è il giorno decisivo

Oggi si terrà un Consiglio dei Ministri decisivo per il futuro del Reddito di Cittadinanza. La presidente Giorgia Meloni sta ragionando sulla stretta ma sulle modalità si sta ancora discutendo in queste ore in maggioranza, spiega il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, assicurando che l’aiuto resterà per i poveri, magari avviando una lotta ai furbetti dell’assegno mensile.

Inoltre non sarà a vita e l’idea è di toglierlo agli occupabili con una fase transitoria di sei mesi: ci sarebbe un ragionamento in corso anche sulla possibile riduzione dell’assegno. “Chi prende soldi pubblici non può rifiutare le offerte di lavoro. Basta con la ricetta a 5 stelle dei soldi a pioggia. E l’autonomia differenziata può partire subito”, ha dichiarato al quotidiano La Verità Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro.

“Viaggio in prima classe per evasori e corrotti che girano con mazzette in contanti, un tuffo senza paracadute nel precipizio sociale ed economico per lavoratori e famiglie povere. È l’Italia che ha in mente Giorgia Meloni. Un Paese che volta le spalle alle difficoltà di lavoratori e famiglie, taglia il Reddito di cittadinanza a donne e uomini over 50 e 60 che faticano a trovare un impiego e a persone che già lavorano, ma chiedono il Rdc per integrare stipendi da fame. Altro che “divano”! Siamo pronti a dare vita a un’opposizione fortissima in tutte le sedi, nelle Istituzioni e nel Paese“, dichiara Giuseppe Conte.

LE ALTRE MISURE

Tra le certezze, oltre al pacchetto dedicato all’energia, che conterrà quasi sicuramente sconto benzina e crediti di imposta rafforzati per le imprese, per il cuneo fiscale si va verso una replica del taglio di 2 punti introdotto dal governo Draghi per i redditi fino a 35mila euro, mentre il taglio sarà incrementato a 3 punti per le fasce più fragili, con reddito inferiore a 20mila euro.

Per le pensioni la formula trovata per superare la legge Fornero è “41 + 62”, una soluzione ponte, spiega Durigon, per dedicare l’anno prossimo a mettere in piedi una “riforma pensionistica complessiva” insieme alle parti sociali. Sulla flat tax resterebbe confermato l’aumento della soglia (da 65 a 85mila euro) per autonomi e partite Iva, mentre sembra perdere quota l’ipotesi di introdurre anche una flat tax incrementale.