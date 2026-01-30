Grave incidente a Castellammare, 25enne finisce con l’auto nel burrone

PUBBLICITÀ

Attimi di forte tensione nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove si è verificato un grave incidente stradale. Un giovane di 25 anni, mentre percorreva viale delle Terme, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto che, dopo aver divelto il parapetto di protezione, è finita in un dirupo. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti; tra le ipotesi non si esclude che l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia possa aver avuto un ruolo determinante.

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che, vista la complessità dello scenario e la posizione del veicolo, hanno richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Le operazioni di recupero sono state condotte congiuntamente al personale dei vigili del fuoco: grazie a tecniche su corda, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il conducente intrappolato nel burrone.

PUBBLICITÀ

Una volta riportato in sicurezza sulla carreggiata, il 25enne è stato stabilizzato dai sanitari della Misericordia di Castellammare di Stabia e successivamente affidato all’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni cliniche.

Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che resta ancora da chiarire.

FOTO: CNSAS Campania