Un terribile lutto per Guendalina Tavassi. L’opInionista ed influencer romana, sui suoi profili social, ha comunicato ai followers che in queste ore è venuta purtroppo a mancare sua nonna. Guendalina era molto legata alla nonna che, purtroppo, era malata da diverso tempo. La donna ha lottato con tutte le sue forze ma un terribile male non le ha dato scampo. “Finalmente adesso sarai nel posto che hai sempre sognato. Sei e sarai per sempre la mia vita. Ciao Nonnina” scrive Guendalina Tavassi su Instagram.

Poi in un’altra stories scrive : “Siamo di passaggio come nuvole nell’aria, si nasce e poi si muore, questa vita è straordinaria”, citando una frase di Pau Donés. Il fratello Edoardo Tavassi condivide sul suo profilo uno scatto che lo immortala con nonna Livia più giovane. “Ciao Nonnina mia!”

Dunque un periodo da cancellare questo per Guendalina Tavassi finita nei mesi scorsi al centro della cronaca rosa dopo che alcuni suoi video privati sono finiti rete. Da lì purtroppo i problemi non sono mai finiti, qualche mese dopo Guendalina Tavassi ha annunciato sul suo profilo Instagram la fine del suo matrimonio con Umberto, il padre dei suoi due figli piccoli.

