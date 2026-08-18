Terremoto nel Sannio, scossa di magnitudo 2.3 nel Beneventano: epicentro a Colle Sannita

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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, nel Sannio beneventano. L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 16:11, con epicentro a circa un chilometro a ovest di Colle Sannita, in provincia di Benevento, e una profondità di 20,1 chilometri.

L’area interessata dal sisma si trova al confine tra Campania e Molise. Nel raggio di pochi chilometri dall’epicentro ricadono anche i comuni di San Marco dei Cavoti, Pontelandolfo, Morcone e Riccia, in provincia di Campobasso.

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Nessun danno segnalato

Al momento non risultano danni a persone o cose. La scossa, di lieve entità, rientra nella normale attività sismica che caratterizza l’Appennino sannita, una delle aree storicamente più sensibili dal punto di vista geologico dell’Italia meridionale.

Nonostante la magnitudo contenuta, il terremoto è stato avvertito da alcuni residenti della zona, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro, generando apprensione ma senza particolari conseguenze.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i dati raccolti dall’INGV confermano che si è trattato di un evento sismico isolato e di modesta intensità.