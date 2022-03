Guendalina Tavassi ancora assente dall’Isola dei Famosi, il fidanzato spiega i motivi

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. I fans sono rimasti abbastanza delusi, però, dopo aver scoperto che avrebbero dovuto ancora attendere per l’ingresso di Guendalina Tavassi. L’influencer, difatti, è tra gli ospiti più attesi insieme ai ‘Cugini di Campagna’. Né la scorsa settimana, né ieri, Guendalina si è mostrata ai supporters. Tanto meno ha rilasciato dichiarazioni. A prendere parola è Federico Perna, il fidanzato di Guendalina, che spiega i motivi dell’assenza (momentanea) dell’influencer al reality di Canale 5.

Le parole del fidanzato di Guendalina Tavassi: “Non ha il Covid”

“Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha continuato Perna. “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione”.

“Non ho abbandonato i miei figli”

Guendalina Tavassi è molto eccitata all’idea della nuova avventura all’Isola dei Famosi, a rovinarle l’entusiasmo ci hanno pensato gli hater. Sono arrivati diversi commento in cui la definivano una pessima madre, per aver abbandonato i suoi figli. Lei ha risposto piccata: “Non ho abbandonato i miei figli” poi ha aggiunto: “Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi ha permesso di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”.