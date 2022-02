Guendalina Tavassi scatenata a S. Valentino, prima in palestra poi nella stanza d’albergo col fidanzato Federico Perna

Ha dimenticato i momenti bui ed ha festeggiato col fidanzato Federico Perna il giorno di San Valentino in modo romantico. Guendalina Tavassi ha raccontato sui social come ha trascorso il giorno degli innamorati. Federico le ha fatto una sorpresa andando a prenderla a casa per andare in palestra. Nell’auto ha trovato petali di rosa e cuori.

Il San Valentino di Guendalina Tavassi e Federico Perna

Guendalina ha invece fittato una lussuosa stanza di albergo e prenotato una cena a domicilio tra gnocchi e pesce al forno con patate. Nei video pubblicati su Instagram si vede la coppia felice. La stanza addobbata con cuori, palloncini, rose e un cartellone con le foto più belle della loro relazione. Nelle varie stories si vede la coppia mangiare a letto e divertirsi. In modo simpatico Guendalina ha scritto su una foto “malato” al fidanzato mentre gli mette un piede in bocca.

Isola dei Famosi 2022, nel cast di Ilary Blasi una nuova coppia

L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi tornerà presto in televisione a tenerci compagnia: come sappiamo, fra le coppie pronte a partire ci potrebbero essere Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo e – gossip dell’ultimo minuto – anche Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco.

Guendalina rompe il silenzio dopo aggressione: “Vivere nel terrore”

Dopo giorni di silenzio, Guendalina Tavassi è tornata su Instagram dopo l’aggressione. Questi sono i tempi in cui tutto è accaduto: la notizia dell’aggressione al suo fidanzato Federico si è diffusa il 20 gennaio, ma si parlava di fatti accaduti il giorno prima. Tempi confermati anche dall’assenza dell’influencer da 24 ore prima, perché non c’erano stories. E lei è solita farne abbastanza durante il giorno, era chiaro insomma fosse successo qualcosa. Guendalina e il compagno sono stati aggrediti dunque il 19 gennaio e da quel momento sul suo profilo social è calato il silenzio. E anche su quello di Federico Perna, la sua dolce metà dopo la separazione da Umberto D’Aponte.