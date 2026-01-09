Guerra tra bande di giovanissimi a Napoli, ordinanza annullata per Christian Scarallo

PUBBLICITÀ

Ordinanza annullata per Christian Scarallo, baby ras della Sanità, per una stesa avvenuta ai Quartieri spagnoli nell’ottobre del 2024 contro un altro giovane indicato come l’autore di un altro raid avvenuto contro l’abitazione dello stesso Scarallo avvenuto alle Fontanelle. La decisione é stata presa dal tribunale del Riesame di Napoli che ha pienamente accolto le argomentazioni del legale di Scarallo, l’avvocato Leopoldo Perone. Scarallo, nonostante la giovane eta (19 anni) è già un veterano di episodi di cronaca a Napoli. Il giovane è stato infatti condannato a 7 anni per il tentato omicidio di Carmine Arcone, 22enne del quartiere Materdei.

Il tentato omicidio in piazza Canneto: Scarallo condannato

I fatti si svolsero nel luglio del 2024. Il giovane si trovava su uno scooter insieme a un amico in piazza Canneto quando fu raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla regione lombare destra. Trasportato d’urgenza in ospedale fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’addome. Dagli accertamenti svolti emerse che in quel periodo si registrava una fibrillazione tra gruppi criminali costituiti da giovanissimi e provenienti da quartieri differenti ed è in tale contesto che maturò l’agguato. Scarallo, tra l’altro, è tra i protagonisti del tragico conflitto a fuoco del 24 ottobre 2024 costato la vita a Emanuele Tufano, cui seguì l’omicidio di Emanuele Durante, il 25 marzo dello scorso anno.

PUBBLICITÀ