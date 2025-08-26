PUBBLICITÀ
Niente bagno durante la partita del Napoli, i dati dell’azienda idrica partenopea

A Napoli la passione per il calcio va oltre ogni confine. Il popolo azzurro sente e vive di questo sport come in nessuna altra parte del mondo. Ad avallare questa teoria ci ha pensato l’ABC (Acqua Bene Comune), società idrica partenopea.

I dati ABC non mentono: A Napoli non si va in bagno se c’è la partita 

Secondo i dati riportati dall’azienda campana, quando gioca il Napoli si consuma meno acqua nel territorio campano. A dar manforte a tutto questo vi è l’esempio relativo alla gara tra Parma e Napoli dello scorso campionato ove gli azzurri si giocavano una fetta importante di scudetto. Secondo i dati rilevati in occasione di quella partita dal momento in cui le squadre sono scese in campo sino alla fine della prima frazione di gioco la riduzione dei consumi è stata di circa il 20%. Nel secondo tempo invece come spiega l’ABC a seguito del vantaggio dell’Inter sull’altro campo in contemporanea, i consumi idrici hanno avuto un lieve picco prima di riportare una totale normalità in cui dopo il primo pareggio biancoceleste si è tornati ad una situazione di calo. Al fischio finale in soli 15 minuti si è verificato un aumento del 35%. Ciò probabilmente si è verificato a seguito di tutta la tensione accumulata dai supporters azzurri.

Napoletani scaramantici? Le statistiche non mentono

Che il popolo napoletano fosse scaramantico lo si sapeva già, ma quello che può sembrare essere un gioco viene in realtà dimostrato con i fatti. L‘ABC ha potuto constatare l’importanza e l’utilità del Centro di Telecontrollo dello Scudillo che monitora in tempo reale qualsiasi tipo di problema idrico. I dati riportati mostrano come il tifo azzurro non trascuri nessun dettaglio specialmente in occasione di gare che possono valere uno scudetto. Ebbene sì se gioca il Napoli andare in bagno può attendere è questo ciò che si evince da questa buffa e divertente curiosità emersa grazie ad ABC.

 

