Ibiza, l’Hard Rock non trova dipendenti: “Se porti un amico ti diamo la ricompensa”

La carenza di personale nel settore turistico delle Baleari è un grande scoglio per la stagione estiva, “masso” che l’Hard Rock ha deciso di “spostare” con una curiosa offerta. L’hotel ‘Hard Rock‘, parte del Gruppo Palladium, è una delle strutture più famose e “modaiola” dell’isola spagnola. Richiamando il tema della musica rock, così come gli omonimi pub, l’hotel mette a disposizione dei suoi clienti svariati servizi, tra cui la fotografatissima piscina in mosaico con i lettini in acqua.

L’annuncio dell’Hard Rock

Il resort di lusso sta però risentendo delle difficoltà del particolare periodo che le Baleari stanno attraversando. Pare infatti che le isole, tra cui Ibiza sede del resort, stiano vivendo un periodo di forte carenza di personale. Nella stagione corrente uno staff molto ampio è fondamentale. Che si tratti di garantire maggiori servizi ai clienti o di poter creare dei turni che permettano di rientrare nelle regole dell’orario lavorativo massimo, la presenza di personale è decisiva per queste strutture.

Il resort ‘Hard Rock‘ ha escogitato un curioso metodo per ovviare alla carenza di personale. A riportare i fatti è stato il famoso quotidiano spagnolo ‘El Pais‘ raccontando del curioso annuncio. ‘El Pais‘ fa sapere che sulla bacheca della struttura ‘Hard Rock‘ è comparso un’annuncio rivolto al personale già assunto. L’annuncio invita lo staff già stipendiato a trovare un “neo-collega” per l’assunzione, magari un amico o un parente, premio per l’aiuto: 200 euro. Così l’Hard Rock chiede aiuto rivolgendosi direttamente al suo staff, offrendo una ricompensa per sdebitarsi. Così con la modalità, solitamente famosa tra le compagnie telefoniche, l’Hard Rock chiede componenti per la sua ‘band’.

Sempre ‘El Pais‘ ricorda inoltre che Ibiza sta soffrendo di una forte carenza di personale al punto che la Confederazione spagnola di alberghi e alloggi turistici ha aperto al ritorno al sesto giorno lavorativo. Al momento questo non è previsto nel contratto collettivo dei lavoratori alberghieri delle Baleari, fatto da 40 ore di lavoro (5 giorni lavorativi e 2 di riposo).