Il giuglianese Contini napoletano a vita: ufficiale il rinnovo fino al 2031

Novità in casa Napoli sulle questioni rinnovi, blindato il terzo portiere Nikita Contini per altri 5 anni. Mentre la società azzurra lavora accuratamente su tutti i rumors di mercato sia in entrata che in uscita, c’è un’importante novità per quanto riguarda i rinnovi.

Il terzo portiere Nikita Contini, giuglianese doc, continuerà a vestire la maglia azzurra. L’ufficialità arriva proprio dalla società che attraverso un comunicato ufficiale

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Congratulazioni, Nikita!”

Un altro figlio di Napoli

Nikita Contini non è di certo l’unico napoletano in rosa quest’anno (anche se Nikita è nato in Ucraina, trasferitosi poi da piccolo a Napoli). A fargli compagnia ci sono Ambrosino; Vergara e Mazzocchi.

Per quanto riguarda i primi due si tratta di due calciatori un po’ ai margini della rosa, sicuramente fuori dalle rotazioni. Sempre difficile trovare spazio per un terzo portiere. Discorso differente per Ambrosino che sembrerebbe addirittura dover trovar spazio altrove

Per quanto riguarda invece Mazzocchi e Vergara si può parlare quasi di due titolari. La situazione che sta momentaneamente vivendo il Napoli fa sì che anche giocatori di turnover come loro due, vengano utilizzati volentieri. Addirittura è arrivata la prima maglia da titolare per Antonio Vergara.

La professionalità di Nikita Contini ha fatto prendere questa decisione alla società di continuare assieme a lui fino al 2031.

Il reparto portieri del Napoli ha due top player su cui contare. Milinkovic-Savic sta convincendo appieno tutti, mentre per Meret bisogna aspettare ancora un po’ per vederlo di nuovo in campo.