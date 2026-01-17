Stellini sbotta a DAZN: “Abbiamo bisogno di rinforzi, serve agire nel mercato di gennaio”

PUBBLICITÀ

Si è conclusa Napoli-Sassuolo. Gli azzurri vincono per 1 a 0 contro i neroverdi grazie ad una rete di Lobotka al settimo minuto di gioco.

Le dichiarazioni nel post gara di Stellini

Al termine del match tra Napoli e Sassuolo, Cristian Stellini (vice di Conte) si è concesso alle tante domande degli addetti ai lavori.

Stellini: “Dal punto di vista medico le valutazione verranno fatte nei prossimi giorni, Elmas aveva dei giramenti di testa, uno stato il suo influenzale. Non abbiamo quindi grandi notizie da dare sotto questo punto di vista.”.

“Vanno fatti i complimenti alla squadra, per la vittoria, nonostante numericamente non siamo molti. Abbiamo bisogno di recuperare le energie, ma i calendari sono molto fitti” . Il vice allenatore del Napoli lancia l’allarme in vista di un mese di gennaio numericamente denso e fitto di impegni.

Stellini, poi continua: “Abbiamo fatto 9 gare in 28 giorni, è successo soltanto a noi da inizio gennaio. A livello di testa, ci siamo e lo dimostriamo in campo soffrendo lottando e disputando grandi prestazioni. Dal punto di vista fisico è difficile, giocando a distanza di 72 ore e ciò non è semplice”.

“Abbiamo comunque bisogno nell’immediatezza di altri calciatori e dovremmo fare questi ragionamenti con la società. Abbiamo numericamente bisogno di avere dei ricambi altrimenti dovremmo pescare nella primavera. Adesso c’è un po’ di ansia, le gare sono tantissime e non sappiamo neppure quando rientreranno gli infortunati”. Conclude così Cristian Stellini, affermando senza troppi giri di parole, che la squadra dovrà muoversi per necessità sul mercato, provando ad inserire nuove pedine nel gruppo squadra così da poter dare a Conte ed il suo staff i giusti ricambi.