Il maltempo flagella la Campania: fulmini, temporali e vento

Piogge, temporali e temperature in forte calo. Settembre è iniziato all’insegna del maltempo: la prima perturbazione è arrivata dalla Francia nella serata di domenica 1 settembre con rovesci su Piemonte e Lombardia. Le previsioni per il mese appena iniziato indicano infatti che la piovosità potrebbe essere più alta della media tipica del periodo.

Lunedì il maltempo si estenderà a tutto il Nord. Inizio giornata variabile con rovesci sull’alta Val Padana, Alpi centro-orientali e Levante Ligure, in giornata piogge e temporali in intensificazione sui settori lombardo-veneti ed in Emilia Romagna con qualche fenomeno in arrivo entro sera anche sul basso Piemonte, come spiegano i metereologi. Allerta gialle prevista su Veneto e Trentino Alto-Adige.