Il meteo fa le bizze, le previsioni meteo del fine settimana a Napoli e provincia

Questa parentesi di meteo favorevole, con caldo e bel tempo subirà uno stop nel weekend, ma sono in alcune regioni d’Italia. Le previsioni dicono che una perturbazione farà breccia nell’anticiclone, mettendo a rischio le tanto attese gite fuori porta con temporali e grandinate. Vediamo dunque cosa succederà fra Sabato e Domenica e quali saranno le zone colpite dalla brutto tempo.

Buone notizie invece per la giornata di Domenica quando l’alta pressione tornerà a proteggere tutto il nostro Paese mantenendo condizioni di buona stabilità e con clima sempre molto mite per la stagione.

sabato, 2 marzo: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2050 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

domenica, 3 marzo: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2250 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.