Il Ministero della Cultura acquisterà il Teatro Sannazaro, c’è l’annuncio del ministro Giuli

Nicola Avolio
Il Ministero della Cultura compra il Teatro Sannazaro di Napoli. A dirlo è il ministro Alessandro Giuli in persona al termine dell’incontro in Prefettura alla presenza di sindaco, governatore, prefetto e proprietari delle mura.

Il teatro era stato distrutto da un incendio lo scorso 17 febbraio. La macchina istituzionale è partita il giorno stesso, con Giuli in città già il 19 per un primo confronto.

A tre settimane di distanza la svolta: “Il risultato di questo primo incontro con la proprietà è che acquisteremo il Sannazaro – le parole del ministro – e cominceremo subito i lavori. Inoltre, garantiremo la continuità della stagione, forse negli spazi di Palazzo Reale”.

Non è ancora chiaro quanto ciò che resta del Teatro sarà pagato: “Ci sarà una valutazione di congruità ma non ci saranno ostacoli. Devo ringraziare la proprietà che sono stati veloci e appassionati nell’accondiscendere la nostra volontà di acquistare. Posso dire che il Ministero non acquista le ceneri, ma un blasone, una storia, un’anima che è ferita ma viva”.

Sul coinvolgimento delle altre istituzioni: “È il Ministero che compra – conclude Giuli – ma andiamo tutti nella stessa direzione e con gli altri Enti realizzeremo un progetto di gestione. I tempi? Andremo velocissimi”.

