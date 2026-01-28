Il Napoli può passare il turno in Champions perdendo ma può uscire anche vincendo: tutte le combinazioni

Gli azzurri affrontano stasera il Chelsea al Maradona con 8 punti in classifica. Una vittoria garantirebbe molteplici scenari di qualificazione, mentre un pareggio aprirebbe a situazioni molto più complesse, con almeno 10 combinazioni possibili che dipendono dai risultati di Ajax, Olympiacos, Leverkusen e altre squadre del girone. Anche una sconfitta non chiuderebbe del tutto le speranze: ci sarebbero due casi estremi in cui il Napoli potrebbe comunque avanzare.
Il Napoli passa se… tutte le combinazioni
Vince con il Chelsea
- e una tra Olimpique Marsiglia, Leverkusen, Monaco, Psv, Atlethic Bilbao, Olympiacos non vince
- e vincono Olimpique Marsiglia, Leverkusen, Monaco, Psv, e almeno una tra l’Olympiacos e Atlethic Bilbao lo fa con un gol di scarto in meno rispetto al Napoli e che comunque gli azzurri terminino con più gol segnati rispetto a greci e spagnoli.
- e vincono Olimpique Marsiglia, Leverkusen, Monaco, Psv; sia l’Olympiacos che Atlethic Bilbao vincono con uno scarto uguale o migliore del Napoli, ma una tra Galatasaray e Qarabag non vince
- e vincono Galatasaray, Qarabag, Olimpique Marsiglia, Leverkusen, Monaco, Psv; sia l’Olympiacos che Atlethic Bilbao vincono con uno scarto uguale o miglieore del Napoli, ma il Borussia Dortmund perde e partenopei recuperano 9 gol nella differenza reti generale ai tedeschi (+4 i gialloneri; -5 gli azzurri).
Pareggia con il Chelsea
- e iCopenaghen, Brugge, Bodo, Benfica non vincono, il Pafos vince ma con un solo gol di scarto, l’Union SG vince ma con meno di 5 gol di scarto, l’Ajax vince con meno di 7 gol di scarto e almeno una tra Olympiacos, AThletic, Psv e Monaco perde
- e Copenaghen, Brugge, Bodo, Benfica non vincono, il Pafos vince ma con un solo gol di scarto, l’Union SG vince ma con meno di 5 gol di scarto, l’Ajax vince con meno di 7 gol di scarto, AThletic, Psv e Monaco non perdono, l’Olympiacos pareggia con meno gol del Napoli (es. Napoli-Chelsea 2-2, Ajax-Olympiacos 1-1)
- e Copenaghen, Brugge, Bodo, Benfica non vincono, il Pafos vince ma con un solo gol di scarto, l’Union SG vince ma con meno di 5 gol di scarto, l’Ajax vince con meno di 7 gol di scarto, AThletic, Psv e Monaco non perdono, l’Olympiacos vince o pareggia con migliore o stesso risultato del Napoli, ma il Leverkusen perde con 2 gol di scarto
Perde con il Chelsea
- e Copenaghen e Brugge perdono; Bodo, Benfica, Pafos, Union SG, Ajax non vincono e una tra Olympiacos e Athletic perde con uno scarto maggiore del Napoli