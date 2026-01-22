Il Napoli sogna Lookman ma servono 50 milioni, Romano: “Pronto l’assalto in estate”

PUBBLICITÀ

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa, in particolare nel reparto offensivo. In vista della fase finale del mercato di gennaio, la dirigenza azzurra monitora diversi profili capaci di alzare il livello qualitativo della squadra. Tra i nomi più suggestivi c’è quello di Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta, considerato un vero e proprio sogno per il club partenopeo.

LOOKMAN, UN PROFILO IDEALE PER GLI AZZURRI

A fare il punto sulla situazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale. Secondo Romano, Lookman è da tempo un “pallino” del Napoli e viene ritenuto uno dei profili ideali per il ruolo di esterno sinistro. Il giocatore conosce molto bene la Serie A, ha dimostrato di poter fare la differenza ad alti livelli e vanta anche un’esperienza europea di primo piano. Per caratteristiche tecniche, velocità e capacità di incidere negli ultimi metri, Lookman rappresenterebbe un innesto perfetto per il gioco del Napoli.

IL NODO ECONOMICO CON L’ATALANTA

Il vero ostacolo all’operazione resta però di natura economica. Come spiegato da Romano, presentarsi dall’Atalanta con un’offerta da 40, 45 o addirittura 50 milioni di euro non è affatto semplice. La valutazione del cartellino è interamente nelle mani del club bergamasco, che non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti. Già la scorsa estate il Napoli aveva preso in considerazione l’idea di affondare il colpo per Lookman, ma alla fine non si arrivò a un’offerta concreta proprio per ragioni di bilancio e per la scelta di puntare su altre soluzioni.

LE SIRENE DALL’ESTERO

Sul futuro di Lookman non c’è solo il Napoli. Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancati ammiccamenti e proposte verbali provenienti dalla Turchia, in particolare da Galatasaray e Fenerbahçe. Tuttavia, anche in questi casi, l’Atalanta non ha mai mostrato una reale apertura alla cessione, soprattutto durante la finestra invernale di mercato.

GENNAIO CHIUSO, SE NE PARLA A GIUGNO

La posizione dell’Atalanta è chiara: Lookman non è sul mercato a gennaio. Solo di fronte a una proposta davvero importante il club potrebbe valutare una cessione, ma esclusivamente a titolo definitivo o attraverso un prestito con diritto che diventi obbligo di riscatto. Per questo motivo, al momento il Napoli sta concentrando le proprie attenzioni su altri obiettivi più raggiungibili nel breve periodo.

UN SOGNO RIMANDATO

Il sogno Lookman, dunque, resta tale. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra apprezzano molto il giocatore e ne riconoscono il valore, ma le condizioni attuali rendono l’operazione complicata. Se ne potrà eventualmente riparlare in estate, quando gli scenari di mercato potrebbero cambiare e il Napoli potrebbe tornare a pensare seriamente a uno dei suoi obiettivi più affascinanti.