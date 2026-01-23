Il Napoli vuole blindare McTominay, proposto rinnovo record

PUBBLICITÀ

I dati parlano chiaro. McTominay ha collezionato numeri di altissimo livello tra campionato e Champions League, risultando uno dei centrocampisti più incisivi in Europa. Come sottolineato dal giornalista Nicolò Schira, nessun giocatore di squadre italiane ha fatto meglio di lui nelle competizioni europee in questa stagione. Gol, inserimenti, fisicità e leadership hanno reso lo scozzese un elemento imprescindibile, capace di trascinare la squadra nei momenti chiave.

SCHIRA:”AVVIATI I CONTATTI PER ILO RINNOVO”

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il Napoli ha già avviato i primi contatti per blindare McTominay. L’obiettivo del club è chiaro: prolungare il contratto fino al 2031, accompagnando l’accordo con un adeguamento dell’ingaggio. Una mossa strategica per respingere eventuali assalti futuri e ribadire la centralità del centrocampista nel progetto tecnico azzurro.

UN SIMBOLO PER IL NAPOLI DEL FUTURO

L’idea della dirigenza è quella di rendere McTominay sempre più il volto del Napoli che verrà. Non solo per le qualità in campo, ma anche per l’atteggiamento mostrato fin dal suo arrivo: professionalità, spirito di sacrificio e personalità. Caratteristiche che lo hanno reso un riferimento anche all’interno dello spogliatoio, dove la sua leadership silenziosa è apprezzata da compagni e allenatore.

PIANIFICAZIONE E CONTINUITA’

Il possibile rinnovo di McTominay si inserisce in una più ampia strategia di pianificazione a lungo termine. Il Napoli vuole costruire una squadra solida e competitiva negli anni, partendo dalle certezze già emerse. Blindare uno dei giocatori più determinanti della stagione significa dare un segnale forte di continuità e ambizione, rafforzando le basi per il futuro.

BLINDARE IL PRESENTE PER VINCERE DOMANI

In attesa dell’ufficialità, la direzione è tracciata. Il Napoli vuole evitare qualsiasi rischio e mettere al sicuro uno dei suoi uomini chiave. McTominay rappresenta oggi il presente e, nelle intenzioni del club, anche il futuro: un pilastro attorno al quale continuare a costruire una squadra capace di competere ad alti livelli in Italia e in Europa.