Il progetto ‘Il Sole in Classe’ di Anter alla S.M.S. “Ada Negri” di Villaricca

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Anche la Scuola Media Statale ADA NEGRI di Villaricca ha partecipato al progetto Il Sole in Classe, l’iniziativa promossa da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili ( www.anteritalia.org ), che sensibilizza gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia sull’importanza di scegliere fonti energetiche rinnovabili.

L’attuazione del programma è stata possibile grazie alla collaborazione delle insegnanti Cante Maria Teresa e Di Luigi Consiglia, referenti di progetto; alla disponibilità del D.S. Prof. Romano Raffaele della Vicepreside Prof.ssa Migliaccio, della Vicaria plesso “Sergio Bruni” Sollo Imma.

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Ulteriore merito va a tutto lo staff scolastico, docente e non.

A promuovere la lezione all’istituto “Ada Negri” di Villaricca sono stati gli Ambasciatori di Anter Fortunato Manuela e Riccardo Salvatore, affiancati dai delegati Oronos Francesco e Aprovitola Giuseppe che hanno spiegato agli studenti quante sono le fonti rinnovabili, da dove provengono e come si possono trasformare in energia. La lezione ha fornito agli alunni anche alcuni spunti per per imparare, attraverso la conoscenza di buone pratiche quotidiane, a osservare e diffondere uno stile di vita eco-sostenibile.

Ad oggi il progetto de Il Sole in Classe di Anter ha coinvolto su scala nazionale oltre 280.000 bambini, con più di 8.000 lezioni svolte.

“Ringraziamo la scuola e le insegnanti per avere aderito al progetto de Il Sole in Classe – commentano gli ambasciatori -. Una lezione preziosa per diffondere la cultura delle rinnovabili anche fra i ragazzi e le loro famiglie. Restiamo a disposizione del territorio per ulteriori adesioni e per rendere il progetto educativo sempre più capillare in tutta la provincia”.

“Il progetto “Sole in classe”,promosso dall’associazione ANTER, è stato un’importante occasione di riflessione, conoscenza e soprattutto di sensibilizzazione verso un tema delicato come la salvaguardia del nostro Pianeta Terra promuovendo l’uso di fonti rinnovabili. – dichiara la Professoressa Cante – Un plauso speciale va agli ambasciatori Manuela Fortunato e Salvatore Riccardo, che sono stati impeccabili nella loro missione.”

Per aderire a Il Sole in Classe si può compilare il form on line al seguente indirizzo: https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/ . In alternativa si può contattare la segreteria di Anter al numero: 0574/34805 o mandare una mail a: [email protected] .