Il progetto ‘Il Sole in Classe’ di Anter alla S.M.S. “Ada Negri” di Villaricca

Anche la Scuola Media Statale ADA NEGRI di Villaricca ha partecipato al progetto Il Sole in Classe, l’iniziativa promossa da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili (www.anteritalia.org), che sensibilizza gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia sull’importanza di scegliere fonti energetiche rinnovabili.
L’attuazione del programma è stata possibile grazie alla collaborazione delle insegnanti Cante Maria Teresa e Di Luigi Consiglia, referenti di progetto; alla disponibilità del D.S. Prof. Romano Raffaele della Vicepreside Prof.ssa Migliaccio, della Vicaria plesso “Sergio Bruni” Sollo Imma.
Ulteriore merito va a tutto lo staff scolastico, docente e non.
A promuovere la lezione all’istituto “Ada Negri” di Villaricca sono stati gli Ambasciatori di Anter Fortunato Manuela e Riccardo Salvatore, affiancati dai delegati Oronos Francesco e Aprovitola Giuseppe che hanno spiegato agli studenti quante sono le fonti rinnovabili, da dove provengono e come si possono trasformare in energia. La lezione ha fornito agli alunni anche alcuni spunti per per imparare, attraverso la conoscenza di buone pratiche quotidiane, a osservare e diffondere uno stile di vita eco-sostenibile.
Ad oggi il progetto de Il Sole in Classe di Anter ha coinvolto su scala nazionale oltre 280.000 bambini, con più di 8.000 lezioni svolte.
“Ringraziamo la scuola e le insegnanti per avere aderito al progetto de Il Sole in Classe – commentano gli ambasciatori -. Una lezione preziosa per diffondere la cultura delle rinnovabili anche fra i ragazzi e le loro famiglie. Restiamo a disposizione del territorio per ulteriori adesioni e per rendere il progetto educativo sempre più capillare in tutta la provincia”.
“Il progetto “Sole in classe”,promosso dall’associazione ANTER, è stato un’importante occasione di riflessione, conoscenza e soprattutto di sensibilizzazione verso un tema delicato come la salvaguardia del nostro Pianeta Terra promuovendo l’uso di fonti rinnovabili. – dichiara la Professoressa Cante – Un plauso speciale va agli ambasciatori Manuela Fortunato e Salvatore Riccardo, che sono stati impeccabili nella loro missione.”
Per aderire a Il Sole in Classe si può compilare il form on line al seguente indirizzo: https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/. In alternativa si può contattare la segreteria di Anter al numero: 0574/34805 o mandare una mail a: [email protected].