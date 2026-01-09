PUBBLICITÀ
HomeCronacaIl 're dei Maranza' chiede la perizia psichiatrica e chiude i profili...
CronacaCronaca nazionale

Il ‘re dei Maranza’ chiede la perizia psichiatrica e chiude i profili social

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Il 're dei Maranza' chiede la perizia psichiatrica e chiude i profili social
Il 're dei Maranza' chiede la perizia psichiatrica e chiude i profili social
PUBBLICITÀ

Alì Said ha chiesto la perizia psichiatrica. Noto sui social come Don Alì era stato rinviato a giudizio insieme ad altri per la vicenda dell’aggressione verbale al maestro torinese, difeso dall’avvocato Davide Noviello. Gli indagati hanno scelto il rito abbreviato dunque in caso di condanna ci sarà lo sconto automatico di un terzo della pena. La notizia è in un articolo di “Torino Cronaca Qui”. L’avvocata Federica Galante, che difende il cosiddetto Re dei Maranza, raggiunta telefonicamente dalla TGR preferisce non rilasciare dichiarazioni.

Il processo inizierà a marzo. Don Alì, che nel frattempo ha chiuso i seguiti profili social, è detenuto da due mesi. Inizialmente nel carcere di Torino, poi il trasferimento ad Aosta. Le accuse sono “Atti persecutori e minacce aggravate”. La persona offesa è un maestro elementare, attaccato mentre era in compagnia della figlia di 3 anni e mezzo. Don Alì, insieme ad alcuni amici, avrebbe minacciato l’uomo riprendendo la scena con un telefono cellulare, il video è poi stato pubblicato sui social.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati