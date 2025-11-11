“Il suo conto è stato hackerato”, truffa da 30mila euro: tre arresti tra Napoli e Caserta

PUBBLICITÀ

Ancora un episodio di truffa ai danni di un’anziana. Tre persone, di 38, 46 e 58 anni, originarie delle province di Caserta e Napoli, sono state denunciate dai carabinieri di Zevio (provincia di Verona) con le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre sarebbero riusciti a raggirare una donna di 72 anni, convincendola a effettuare cinque bonifici per un totale di 29.500 euro.

I truffatori si sarebbero spacciati per dipendenti della banca presso cui la vittima era correntista, sostenendo che il suo conto fosse stato compromesso da un attacco informatico e che un falso bonifico fosse in uscita. Con la scusa di “mettere al sicuro” i suoi risparmi, le avrebbero suggerito di trasferire il denaro su un conto “protetto” da loro indicato. La donna, impaurita e fiduciosa, ha eseguito i versamenti.

Quando però i falsi impiegati hanno iniziato a chiedere ulteriori somme, la 72enne ha intuito l’inganno e si è rivolta ai carabinieri. Le indagini hanno permesso di individuare i tre presunti responsabili e di bloccare parte della somma sottratta, ancora presente su conti riconducibili a loro. Una parte dei 29.500 euro potrà quindi essere restituita alla vittima, mentre il resto sarebbe già stato speso o trasferito su altri conti, probabilmente intestati a complici ancora da identificare.