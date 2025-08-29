Incendio in penisola Sorrentina, fiamme vicino alle case

PUBBLICITÀ

Un vasto incendio ha interessato la zona di Torca dal tardo pomeriggio di ieri fino all’ alba di oggi. Le forti raffiche di vento e il buio della notte non hanno permesso l’ intervento di elicotteri e canadair. “Hanno lavorato non poco gli uomini della Protezione Civile Comunale, dei Vigili del Fuoco, il DOS del Servizio Antincendio della Regione Campania Giuseppe Coppola, le Forze dell’Ordine le persone di buona volontà della zona. L’ obiettivo è stato quello di assicurare sicurezza a diverse case che potevano essere avvolte dalle fiamme. Il pericolo al momento è stato scongiurate ma il vento potrebbe alimentare nuove fiamme e la situazione è ancora attenzionata. Grazie di cuore a quanti si sono impegnati per tutta la notte, semplicemente grazie a tutti, a nome dei cittadini“, ha scritto il Comune di Massa Lubrense.

Incendio a Pizzaco: intervento della Protezione Civile Regionale e dei Vigili del Fuoco

Domato l’incendio sviluppatosi nel pomeriggio di ieri a Pizzaco. Il commento del Sindaco Amborsino: “In un primo momento il vento di scirocco stava alimentando le fiamme fino alle case di via Raia. Per questo motivo è stato fondamentale l’intervento della Protezione Civile Regionale e dei Vigili del Fuoco con un elicottero a supporto delle operazioni di spegnimento. In aiuto sono venuti anche gli amici della Protezione Civile di Forio. Ringraziamo la Prefettura per le attività di coordinamento, la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Guardia Costiera per il costante presidio dell’area”.

