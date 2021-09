Spaventoso incidente questa notte ai Colli Aminei. Un’auto, per motivi ancora da accertare, si è capovolta dopo un violento impatto.

L’incidente è avvenuto in zona Pineta. Non si conoscono al momento le condizioni del conducente. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, che in queste ore ricostruiranno l’esatta dinamica del sinistro.