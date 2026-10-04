Incidente mortale sulla Circumvallazione esterna: muore Pasquale Amato

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Tragedia sulla Circumvallazione esterna, in direzione Arzano-Casoria. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casoria sono intervenuti a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’Audi Q5.

Alla guida dell’automobile si trovava un uomo di 55 anni, mentre sullo scooter viaggiava Pasquale Amato, 32 anni.

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Secondo quanto ricostruito finora, i due veicoli si sarebbero scontrati per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo e per il 32enne non c’è stato nulla da fare: Pasquale Amato è morto sul colpo.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I due veicoli sono stati sequestrati, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della tragedia.

La notizia ha profondamente colpito anche il gruppo di motociclisti Night Riders, che ha voluto ricordare Pasquale con un messaggio carico di dolore.

“Oggi il nostro gruppo ha perso un fratello. Non ci sono parole. Solo silenzio, rispetto e un casco in più che non tornerà più al punto di ritrovo.”

Nel messaggio, gli amici ricordano Pasquale come un motociclista legato alla sua passione per le due ruote e promettono di portarne per sempre il ricordo sulle strade.

“Oggi piangiamo un motociclista, domani ti porteremo con noi su ogni strada. Ti promettiamo che in ogni sorriso, in ogni ritrovo, in ogni sgasata sarai con noi.”

E ancora:

“In memoria del nostro fratello. Caduto sulla strada che amava, ma mai perso. Per sempre nei nostri giri. Per sempre con noi. Ciao Pasquale.”

Infine, il gruppo ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Pasquale Amato, colpita da una perdita improvvisa e drammatica.

Grave incidente stradale poco prima di mezzanotte in via Oasi Sacro Cuore, a Giugliano. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Peugeot 3008 e una Fiat Panda. A seguito del violento impatto, una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava a bordo della Fiat Panda, trasportata in ospedale in codice rosso per le ferite riportate nell’incidente Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai feriti e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente e le eventuali responsabilità.