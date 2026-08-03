Incidente sulla Terni-Rieti, sei morti e 27 feriti: tra le vittime Federico, Daniela e Giampiero

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Tra le sei vittime del drammatico incidente avvenuto sulla strada Rieti-Terni ci sono Federico Romualdi, Daniela Bellanca e Giampiero Colasanti. Lo schianto, che ha coinvolto un bus-navetta e un camper, ha provocato anche il ferimento di altre 26 persone, tre delle quali sono ricoverate in gravi condizioni.

Federico Romualdi, 49 anni, residente a Terni, era al volante del bus-navetta. Sposato, lavorava da poco per la ditta Troiani dopo aver maturato esperienza come autista presso altre aziende del settore. Chi lo conosceva lo ricorda come un professionista attento e meticoloso, abituato a verificare personalmente ogni dettaglio del mezzo prima di partire.

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Sul camper viaggiavano invece Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, entrambi umbri. La coppia era solita spostarsi in camper per brevi viaggi nel Centro Italia e stava rientrando da una vacanza in Abruzzo. Colasanti, artigiano di 68 anni, era molto conosciuto a Narni e partecipava attivamente alla storica manifestazione della Corsa all’Anello. Bellanca lavorava invece presso un supermercato Superconti.

Per tutti era “Scintilla”. Con questo soprannome Giampiero Colasanti era una figura di riferimento all’interno della Corsa all’Anello, dove da anni prestava servizio nella segreteria tecnica, occupandosi degli stalli e svolgendo il ruolo di capo scorta del Corteo Storico del Terziere Santa Maria. Gli organizzatori lo hanno ricordato con un messaggio carico di commozione, sottolineandone la disponibilità, la precisione, le competenze tecniche e il costante impegno a favore della manifestazione, qualità che gli avevano fatto guadagnare la stima di tutta la comunità.

Il viaggio che si è trasformato in tragedia era di breve durata sia per il bus-navetta, impegnato nel trasporto di un gruppo di visitatori da e verso il Reatino, sia per la coppia sul camper, ormai diretta verso casa. Secondo quanto emerso, gran parte dei passeggeri del pullman non faceva parte di una comitiva organizzata, ma aveva scelto individualmente questo servizio di trasporto.