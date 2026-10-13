Influenza stagionale, vaccini gratuiti nelle farmacie di Napoli

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È stato il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio, a dare simbolicamente il via alla campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, facendosi inoculare la dose nella sua farmacia di Scampia. Si tratta di una delle circa 600 farmacie tra Napoli e provincia nelle quali i cittadini over 60 potranno ricevere gratuitamente il vaccino.

“Come operatore sanitario e come over 60 – spiega il presidente di Federfarma – ho voluto dare il buon esempio ai napoletani: vaccinarsi è un atto d’amore verso sé stessi e verso le persone che ci circondano perché proteggersi dall’influenza vuol dire anche non trasmetterla ai nostri cari. L’influenza degli ultimi anni si è rivelata molto aggressiva ed anche quest’anno si presenterà con febbre alta, dolori forti e tosse: spesso si tende a sottovalutarla, ma può essere pericolosa soprattutto per gli anziani, persone fragili e malati cronici“.

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Vaccini influenzale nelle farmacia di Napoli: “Somministrazione in tutta sicurezza”

“La somministrazione del vaccino in farmacia – prosegue Iorio – viene effettuata in tutta sicurezza da colleghi formati ed aggiornati. Grazie alla nostra capillarità sul territorio ed al rapporto di fiducia che i cittadini hanno con il proprio farmacista di fiducia, contiamo di raggiungere, ed in qualche caso convincere, anche gli indecisi o gli scettici”.

Per aiutare i cittadini ad individuare la farmacia più vicina, Federfarma Napoli ha predisposto sul proprio sito una mappa geolocalizzata. Inoltre sul portale regionale Salute del Cittadino, nella sezione Farmacia dei Servizi è possibile selezionare e ricercare le farmacie che erogano tale servizio in ogni singolo comune.