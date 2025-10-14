Infortuni Napoli, buone notizie per Conte: recuperati 3 big

La prima ondata di rientri dalla sosta per le nazionali è prevista per oggi a Castel Volturno, dove Antonio Conte riabbraccerà alcuni dei suoi big in vista della ripresa del campionato.
Buone notizie per il tecnico salentino che potrà avere nuovamente a disposizione Alessandro Buongiorno e probabilmente anche Matteo Politano, reduce da un piccolo infortunio che gli ha fatto saltare la convocazione con l’Italia di Gattuso.
Entrambi dovrebbero partire per Torino, ma non è detto che vengano utilizzati almeno dall’inizio, Praticamente certo, invece, l’impiego nel match di Champions League con il Psv, al pari di Milinkovic Savic.
Ancora ai box, infine, Lobotka e Rrahmani.