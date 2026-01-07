Tegola Lukaku, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante

PUBBLICITÀ

Romelu Lukaku non è ancora pronto. Il belga, infortunatosi da oltre 5 mesi, è fermo ai box, e sulla data del suo possibile rientro non ci sono notizie confortanti.

Big Rom: i tempi di recupero si sono allungati

Come riportato da Sky Sport, le tempistiche relative al ritorno di Lukaku in campo si allungano. Il belga infatti, non dovrebbe rientrare prima di febbraio, e ciò lo porterebbe a saltare ancora un minimo di 8 gare. Chi invece secondo Sky Sport dovrebbe tornare prima del previsto è Zambo Anguissa. Il camerunense infatti punta a rientrare già a metà gennaio, poco dopo il big match degli azzurri contro l‘Inter.

PUBBLICITÀ

Il suo rientro tra i convocati in Arabia per la Supercoppa Italiana, sembrava essere un buon segnale. Conte, la squadra e i tifosi azzurri attendevano con ansia il suo ritorno, anche per la leadership emotiva che trasmette all’interno del gruppo. Dal trionfo sul Bologna in poi, ove si intravedeva un Lukaku gioioso, affamato e pronto a tornare sul terreno di gioco, (con tanto di foto con la coppa appena conquistata), le cose non hanno fatto che peggiorare.

Si è trattata invece di un’illusione, e Romelu avrà bisogno ancora di alcune settimane, data la sua scarsa condizione fisica ed atletica per rientrare definitivamente a pieno regime.

Incubo Lukaku: non vede il campo da già 5 mesi

Da quel 14 agosto, giorno del suo infortunio durante l’amichevole estiva tra Napoli e Olympiacos sono ormai trascorsi 146 giorni. Data la sua età, ed un fisico strutturato, stabilire oggi una data certa per il suo ritorno in campo è assai difficile.

Lukaku, poco dopo il grave infortunio rimediato, scelse una terapia conservativa, piuttosto che l’operazione chirurgica, con la speranza che ciò gli avrebbe permesso di accorciare i tempi di recupero. Ad oggi però serve tanta pazienza e sin qui l’ottimo Hojlund sta sopperendo al meglio all’assenza del belga.