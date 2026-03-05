Infortunio McTominay, tanti dubbi e poche certezze: la situazione

PUBBLICITÀ

Il momento non è dei più semplici per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sta infatti facendo i conti con un problema fisico che continua a tenerlo lontano dal campo e dagli allenamenti in gruppo. Dopo la trasferta di Genova, il giocatore è stato costretto a fermarsi e dal quel momento non è più riuscito a tornare a lavorare regolarmente con i compagni nel centro sportivo di Castel Volturno. Lo staff medico del club azzurro sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma al momento non esistono certezze sui tempi di recupero. La sensazione è che servirà ancora del tempo prima di rivederlo a disposizione dell’allenatore, e la sua assenza rischia di pesare nelle prossime settimane.

IL PROBLEMA AL TENDINE E IL DOLORE CRESCENTE

Alla base dello stop c’è un fastidio al tendine che inizialmente sembrava gestibile. In un primo momento, infatti, il dolore appariva contento e non sembrava rappresentare un ostacolo insormontabile per il centrocampista. Tuttavia, con il passare dei giorni, la situazione è peggiorata sensibilmente. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il dolore sarebbe divenuto progressivamente sempre più intenso. Ciò che inizialmente appariva come un problema sopportabile si è trasformato in un fastidio molto più serio, tanto da impedire al giocatore di allenarsi con continuità. La fonte sottolinea come il centrocampista non sia più riuscito a gestore il dolore al tendine, arrivato a un livello tale da costringerlo a fermarsi completamente. Una scelta inevitabile, presa per evitare il rischio di aggravare ulteriormente l’infortunio e compromettere il prosieguo della stagione.

L’ATTESA PER IL RITORNO IN CAMPO

In questo momento la priorità dello staff sanitario del Napoli è permettere al giocatore di recuperare nel modo più sicuro possibile. I medici stanno valutando attentamente l’evoluzione del problema, cercando di individuare il percorso più adatto per permettere al McTominay di tornare in campo senza rischi. La sua assenza si sta facendo sentire anche nelle scelte tattiche di Antonio Conte, che non può contare su una pedina importante del centrocampo. Il tecnico dovrà quindi trovare soluzioni alternative almeno finché lo scozzese non sarà completamente ristabilito.

TEMPI DI RECUPERO ANCORA INCERTI

Al momento non esiste una data precisa per il rientro del giocatore. Tutto dipenderà dall’evoluzione del dolore al tendine e dalla risposta del suo fisico alle terapie e al lavoro di recupero. E’ possibile che nei prossimi giorni vengono effettuate ulteriori valutazioni mediche per capire con maggiore precisione la gravità del problema e stimare i tempi necessari per il rientro. Fino ad allora, lo staff del Napoli preferisce procedere con cautela. La speranza dell’ambiente azzurro è che McTominay possa superare questo momento difficile e tornare presto a disposizione. Il suo contributo in mezzo al campo, infatti, è considerato fondamentale per gli equilibri della squadra nella fase più delicata della stagione.