Inseguimento show a Napoli est, preso il genero del boss Reale

Inseguimento show domenica sera per le strade di Napoli est. A finire in manette, al termine di un inseguimento ad alto rischio, è stato Salvatore Liberato, 29 anni, genero del boss Carmine Reale, detto “’o cinese”.

A cingergli le manette ai polsi gli agenti della sezione Volanti del commissariato San Giovanni–Barra che hanno notato un’Audi Q2 ferma con il motore acceso in via Camillo De Meis, all’angolo con via Rossi Doria. Alla vista della pattuglia, il conducente ha reagito speronando l’auto di servizio e dandosi alla fuga, nonostante l’alt intimato dai poliziotti.

Ne è scaturito un inseguimento terminato in via Paul Cézanne, dove Liberato ha imboccato un vicolo cieco finendo all’interno di un cortile privato. A quel punto con una retromarcia avrebbe tentato di investire uno degli agenti che cercava di farlo ragionare. Liberato è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione. Denunciato anche per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Qualche anno fa il suo nome balzò alle cronache quando avrebbe tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Nell’appartamento si trovava da solo, nell’abitazione in cui vive con i genitori.

Liberato sopravvisse alla caduta solo perché l’impatto fu in parte attutito da un muretto di cinta. Riportò comunque gravissime ferite agli arti e al torace.