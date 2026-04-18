Inseguimento tra Calvizzano e Mugnano, 24enne bloccato con oltre un chilo di droga

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E’ un caldo pomeriggio primaverile a Calvizzano e la gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Marano passa al setaccio tutte le strade della città. La volante è in via Pertini, ci sono dei lavori stradali e gli operai gestiscono il traffico.

In lontananza, ad alta velocità, sopraggiunge uno scooter di colore nero. Tira dritto. Non si ferma all’alt degli operai. I carabinieri sono li, vedono tutto e parte l’inseguimento.

A bordo del Beverly un uomo che non è intenzionato a fermasi. Si dilegua per le vie del centro ma la gazzella è li, non lo molla.

Prima una svolta a destra poi una a sinistra e lo scooter imbocca viale Resistenza. I militari lo bloccano. Non può più fuggire. Alla guida Pasquale Manna 24enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

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Perquisito sul posto è stato trovato in possesso di 1 panetto e 19 dosi di hashish per un totale di 150 grammi, 3 dosi di marijuana, 16 dosi di cocaina e 2 telefoni. I carabinieri voglio estendere il controllo. In un box trovati altri 9 panetti di hashish per un totale di 890 grammi circa, 92 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Il 24enne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio è ora in carcere in attesa di giudizio.