Insigne al Toronto, l’annuncio ufficiale di Sky: “E’ fatta, non sarà più un giocatore del Napoli”

Lorenzo Insigne al Toronto, l’affare è fatto. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport. Il capitano del Napoli ha accettato l’offerta faraonica del club canadese: 11 milioni e mezzo netti a stagione + 4.5 milioni di bonus per cinque anni e mezzo. Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa. Entro lunedì l’annuncio ufficiale, concluderà la stagione in maglia azzurra e si trasferirà a giugno.

I numeri con il Napoli

La settimana del rientro in campo di Lorenzo Insigne in vista di Juventus-Napoli del 6 gennaio, quindi, coinciderà con quella che avvicina il suo addio alla squadra azzurra di cui è anche capitano. All’orizzonte per il numero 24 ci sono gli ultimi cinque mesi con la maglia del Napoli, club in cui è cresciuto e ha vissuto sin qui tutta la sua carriera (eccezion fatta per i passaggi in prestito tra Foggia e Pescara) mettendo insieme 415 partite, 114 gol e 91 assist.

Giovinco “Toronto? Io ai margini della Juve, lui è il capitano del Napoli…”

“Toronto è una città bellissima, si vive benissimo. Abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia. Per quanto riguarda Lorenzo la situazione è diversa rispetto alla mia. Al tempo ero ai margini della Juve, lui è capitano del Napoli“. Sono le parole di Sebastian Giovinco ai microfoni di Sky Sport sulla sua esperienza in Canada. L’ex attaccante della Juve ha dichiarato: “Cifre? La mia proposta era arrivata e c’erano tanti soldi. Si diceva di una cifra monstre, ma una volta arrivato non era quella. Mi spiego: qui in America ci sono tante tasse, la cifra non è al netto. Al di là di quello, è un’esperienza che rifarei. La sua offerta? Dipende da come sarà. Ripeto, quando scelsi io, solo dopo ho saputo che la cifra sarebbe stata diversa“.

Le parole di Giovinco su Insigne al Toronto

“Avendo vinto l’Europeo e avendo buoni rapporti con la Nazionale, mi auguro che Lorenzo non esca dai radar. Io parlo della mia esperienza, e andando lì ne sono un po’ uscito. Ma magari a lui non capiterà e non rischierà la Nazionale” ha aggiunto Giovinco. Infine, il consiglio a Insigne al Toronto: “Non c’è l’ossessione del risultato che c’è in Italia. L’esperienza è stata fenomenale. Fa bene ad andare Insigne? Il treno passa una volta sola. Ma non voglio assolutamente dire che debba andarsene da Napoli. Ripeto: le situazioni sono differenti, io alla Juve non giocavo, lui è capitano del Napoli. È una situazione diversa. L’unico consiglio che posso dare è che qui si vive benissimo, al di là dei soldi. Che sono comunque importanti, è inutile nasconderlo“.