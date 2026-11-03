Insultò Ranucci sui social, chiesti 5mila euro all’operaio: “È in difficoltà economiche, fermi querela”

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Una richiesta di risarcimento da 5mila euro che rischia di pesare enormemente sulle tasche di un operaio già in difficoltà economiche. È il caso che vede contrapposti Sigfrido Ranucci, giornalista ed ex conduttore di Report, e un uomo di 45 anni residente a Oderzo, in provincia di Treviso. Al centro della vicenda ci sono alcuni commenti pubblicati su Instagram dall’operaio sotto un post del giornalista. L’uomo avrebbe utilizzato espressioni offensive, definendo Ranucci «pagliaccio» e «buffone truffatore».

Parole che hanno spinto il giornalista a tutelarsi attraverso il proprio legale, l’avvocato Edno Gargano, che ha inviato una richiesta formale di risarcimento pari a 5mila euro. Una somma particolarmente pesante per il quarantacinquenne, che starebbe attraversando un periodo complicato dal punto di vista finanziario e avrebbe già dovuto affrontare uno sfratto per morosità. La vicenda è tornata al centro dell’attenzione dopo l’intervento di Stefano Dall’Agata, operaio, attivista e portavoce provinciale di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha lanciato un appello per provare a trovare una soluzione.

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Dall’Agata si è interessato direttamente al caso, proponendosi come intermediario tra il quarantacinquenne, Ranucci e il suo gruppo legale. L’obiettivo è tentare di fermare l’azione legale, anche alla luce delle condizioni economiche dell’uomo. «Una richiesta di risarcimento di 5mila euro non pesa allo stesso modo sulle tasche di un operaio e su quelle, ad esempio, di un consigliere regionale», ha spiegato Dall’Agata, sottolineando come la stessa cifra possa avere conseguenze molto diverse a seconda delle disponibilità economiche di chi la deve affrontare.

L’appello punta dunque a favorire un possibile confronto tra le parti e a scongiurare che la vicenda si trasformi in un ulteriore problema per il lavoratore. Resta al centro il tema degli insulti sui social e della tutela della reputazione personale, ma anche quello delle conseguenze economiche che una richiesta di risarcimento può avere su chi versa già in condizioni di difficoltà.