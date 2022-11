Kvara accolto come un idolo in Georgia: foto sui quaderni di scuola, autografi e selfie con i bimbi

E’ tempo di vacanze per Khvicha Kvaratskhelia. L’asso georgiano del Napoli è tornato in Georgia, nella sua Tblisi, per godere del periodo di ferie concessogli dal club di Aurelio De Laurentiis prima di ritornare a Castel Volturno il prossimo lunedì, per la ripresa degli allenamenti.

KVARATSKHELIA TORNA A CASA: FOTO E AUTOGRAFI PER I BAMBINI DEL SUO VILLAGGIO NATALE

Dopo il suo arrivo a Tblisi e aver assistito, alla Tblisi Arena in compagnia della fidanzata Nitsa, all’incontro di basket tra Georgia e Italia lo scorso lunedì, c’è stato spazio anche per un Kvara più intimo con la visita al proprio villaggio natale a Tbilisi. Le scene, documentate via twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze sono particolarmente toccanti e vedono Kvaratskhelia prendere in braccio alcuni dei tanti bambini accorsi con entusiasmo per scattare una foto con il proprio idolo e per tornare a casa con l’immancabile e preziosissimo autografo.

PRESENTE ANCHE SULLE COPERTINE DEI QUADERNI SCOLASTICI

Sempre Dgebuadze ha pubblicato su Twitter l’immagine di un quaderno scolastico venduto nel suo paese. In copertina c’è proprio lui, il numero 77 del Napoli con tanto di maglia azzurra addosso. Segno inconfutabile delle molteplici dimostrazioni d’affetto che i compatrioti stanno riservando all’ormai idolo di casa.