“La Baita Braceria è aperta”, Pasquale Maravita chiarisca la vicenda

La Baita Braceria è regolarmente aperta e operativa. È questo il punto da cui vuole partire Pasquale Maravita, che interviene pubblicamente per chiarire la situazione dopo il decreto di confisca eseguito nei confronti del cugino Michele Maravita. «Il locale non è mai stato chiuso – precisa –. Io sono il vero e unico titolare e continuo a lavorare ogni giorno come ho sempre fatto».

L’attività non è stata chiusa

Nonostante il provvedimento patrimoniale disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione misure di prevenzione, ed eseguito dalla Polizia di Stato, l’attività ristorativa non ha subito interruzioni. La confisca – che supera il milione di euro e riguarda immobili, società, conti correnti, autovetture e un’imbarcazione – è legata alla condanna definitiva inflitta a Michele Maravita dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

“Sono terzo rispetto alla vicenda”

Pasquale Maravita sottolinea però la propria estraneità ai fatti: «Un anno fa la vecchia società è stata sequestrata. Michele risultava amministratore di fatto, ma lavorava con me. Successivamente il Tribunale mi ha dato la possibilità di proseguire attraverso un fitto di ramo d’azienda, riconoscendomi come soggetto terzo in questa vicenda».

La società M&M, che operava all’interno della struttura, è stata sottoposta a sequestro, ma il ristorante non ha mai abbassato la saracinesca. «Se non fossi stato ritenuto una persona pulita e seria – aggiunge – non mi avrebbero consentito di continuare».

Una storia che continua

Fondata dal padre, la Baita rappresenta per Pasquale molto più di un’attività commerciale. «Ci sono nato e cresciuto. È un pezzo della mia famiglia e della mia vita. Oggi più che mai voglio ribadire che il locale è aperto, accoglie i clienti e lavora nella piena legalità». Il messaggio che Pasquale Maravita vuole far arrivare è chiaro: «La Baita Braceria è aperta e continuerà ad esserlo. Io vado avanti con il mio lavoro, nel rispetto delle regole e con la massima trasparenza».