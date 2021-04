Scende ancora l’indice Rt nazionale di contagio del Covid in Italia e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Oggi i colori delle regioni. Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e quattro sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Valle d’Aosta. La regione Sardegna resterà di colore rosso. É quanto si apprende alla luce dell’analisi in corso dei dati di Monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Dubbi ancora per la posizione della Puglia fra arancione e giallo. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia (in bilico), Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all’esame della cabina di Regia.

Campania zona gialla

Resta stabile il quadro dei contagi covid in Campania: ieri i nuovi positivi erano 1.912, di cui 559 sintomatici, su 20.078 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza era del 9,52%, contro il 9,23 del bollettino precedente. L’Unità di crisi ha segnalato 26 nuovi decessi (ieri 30) e 1.753 guariti, dato quest’ultimo identico a quello delle 24 ore precedenti. Quasi certamente la regione resterà passerà in zona gialla.

