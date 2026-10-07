La droga nascosta nel forno, 45enne in manette a Giugliano

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I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 45enne del posto incensurato. I militari sanno già cosa fare, hanno organizzato un servizio ad hoc. Si entra. Ad aprire la porta di casa c’è il 45enne. Parte la perquisizione che viene estesa anche ad una cantina a lui in uso. All’interno di un forno abbandonato e di una credenza vengono trovati 5 involucri di cocaina per un totale di 220 grammi, un involucro con dentro 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.