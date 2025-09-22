La figlia e l’ex moglie di Maradona a Napoli, saranno presenti allo stadio

PUBBLICITÀ

Due dei più cari affetti di Diego Armando Maradona hanno scelto di fare un salto a Napoli. Le due saranno anche presenti allo stadio.

La visita speciale

Nelle scorse ore si sono viste a Napoli due donne “speciali” che hanno un legame fortissimo con la città. Si tratta di Claudia Villafane e Giannina Maradona. Rispettivamente l’ex moglie e la figlia di Diego Armando Maradona.

Il legame con il più grande calciatore del mondo le ha spinte a fare ritorno nella sua Napoli.

Il soggiorno a Napoli di mamma Claudia e sua figlia Giannina è cominciato con la visita al murale dell’ormai scomparso papà Diego ai quartieri spagnoli. Poi la visita a Soccavo per vedere l’esterno dell’ex centro Paradiso, dove si può ammirare un murales raffigurante Diego Maradona con sua figlia.

La visita poi è continuata nelle zone più in di Napoli. Un salto in via Scipione Capece, a Posillipo, per riapprezzare la vecchia casa di Diego che per 7 anni lo ha ospitato.

Una grande emozione sicuramente per due delle persone sicuramente più care a Diego Armando Maradona. Una vita fatta di eccessi, ma anche di tanto affetto e sentimento. Sia verso la città di Napoli, sia per le persone che gli sono state accanto durante la sua esperienza in Italia.

Due super ospiti

Claudia e sua figlia Giannina saranno allo stadio oggi Lunedì 22 settembre per la sfida di Serie A tra Napoli e Pisa.

le due saranno a sostegno della squadra per acciuffare la vetta della classifica. Napoli che si trova a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. L’obiettivo della sfida contro i neopromossi del Pisa è quello di scavalcare la Juventus. La vecchia signora è momentaneamente al primo posto con una partita in più rispetto alla squadra azzurra, ma con solamente un punto in più.

Con una vittoria ai danni degli uomini di Gilardino, il Napoli si troverebbe da solo a 12 punti dopo 4 giornate di Serie A. A cantare per sostenere i partenopei, dunque, ci saranno anche due ‘Maradona’.