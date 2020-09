La mappa dei casi nuovi covid tra Napoli e provincia: il report dettagliato

È un uomo di 82 anni, residente a Napoli, la nuova vittima di Coronavirus in Campania. In totale, i morti per Covid sul territorio regionale sono ora 449. Per il territorio riguardante il capoluogo, l’Asl Napoli 1 Centro ha rilevato 79 positivi. Di questi, 34 individuati dall’attività dell’Unità Assistenziale, 25 per i quali sono in corso approfondimenti per capire l’origine del contagio e 20 di ritorno dall’estero. i guariti da Coronavirus sul territorio del capoluogo sono 913 di cui 502 asintomatici, 59 ricoverati in ospedale e 3 in terapia intensiva.

Covid nei comuni

Nell’area metropolitana di Napoli si registrano casi di positività in queste città: 7 a Caivano; 5 a Pozzuoli; 4 a Monte di Procida; 3 a Mugnano; 3 a Villaricca; 3 a Giugliano; 3 a Capri; 2 a San Giorgio a Cremano; 2 a Sant’Anastasia; 1 a Melito; 2 a Casalnuovo; 2 a Somma Vesuviana; 2 a San Giuseppe Vesuviano; 2 a Volla; 2 ad Acerra; 2 a San Sebastiano al Vesuvio; 2 a Castellammare di Stabia; 2 ad Agerola; 2 a San Vitaliano; 1 a Bacoli; 1 a Quarto; 1 ad Afragola; 1 a Forio d’Ischia; 1 ad Arzano, 1 a Grumo Nevano; 1 a Sant’Antimo; 1 a Crispano; 1 a Calvizzano; 1 a Trecase; 1 a Massa di Somma; 1 a Lacco Ameno; 1 a Marano; 1 a Poggiomarino; 1 a Procida; 1 a Pollena Trocchia; 1 ad Ischia; 1 a Casavatore; 1 a Boscoreale; 1 a Marigliano; 1 a Nola; 1 a Sorrento; 1 a Pomigliano; 1 ad Ottaviano.

Le altre province

Nelle altre province campane, spiccano i 4 casi a Mercogliano, i 4 ad Avellino, i 3 a Nocera Inferiore, a Frignano a Caserta e San Cipriano d’Aversa.