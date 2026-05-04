La nuova perturbazione spacca l’Italia, arrivano il fresco e lo scirocco

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Alta pressione che ci ha regalato giornate calde e soleggiate cede sotto un flusso di aria instabile di origine atlantica, dando il via a una settimana di temporali, temperature in calo soprattutto al nord e forti venti di scirocco al sud. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “Per molte regioni del Nord – afferma – questa settimana potrebbe risultare complessivamente più fredda rispetto a quanto osservato mediamente nell’intero mese di aprile.

In città come Genova, Milano o Torino, le massime potrebbero restare sotto i 17-19°C”. Attesi in Liguria, la Toscana e il Triveneto fenomeni persistenti e locali nubifragi, con il rischio di accumuli pluviometrici significativi in breve tempo. Le giornate più perturbate al momento saranno martedì 5 e mercoledì 6. Al contrario, in Sicilia, Calabria e Puglia il richiamo dei venti di Scirocco attivati dalla bassa pressione, trasporterà aria calda direttamente dal deserto. Le temperature subiranno un’impennata con valori che potrebbero superare anche i 28-29°C nella seconda metà di settimana.

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Il meteo nel dettaglio tra Nord, Centro e Sud

Lunedì 4.

Al Nord: qualche pioggia sulle Alpi occidentali, peggiorerà in serata su tutto il Nordovest

Al Centro: nubi in aumento, piovaschi in Toscana entro sera.

Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso, ma peggiora in Sardegna.

Martedì 5. Al Nord: piogge diffuse.

Al Centro: pioggia sui settori tirrenici, forte in Toscana.

Al Sud: molte nubi, poche piogge.

Mercoledì 6.

Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite.

Al Centro: instabile con rovesci sparsi.

Al Sud: nuvoloso ma mite Tendenza: leggero miglioramento tra giovedì e venerdì.

Domenica potrebbe arrivare un’altra perturbazione.