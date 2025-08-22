PUBBLICITÀ

Pochi attimi ancora e poi sarà il sabato di Sassuolo-Napoli, la prima giornata di campionato degli azzurri campioni d’Italia.

E iniziano ad arrivare, in queste ore, le prime indiscrezioni di formazione, puntellata dal mercato e che presenta già le prime novità.

PUBBLICITÀ

La probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo: dal nodo portiere alle novità in difesa e attacco

La squadra anti-Sassuolo sembra già fatta. A porta il neo arrivato Milinkovic-Savic potrebbe vincere il primo ballottaggio di stagione con Meret e prendere, dunque, posizione tra i pali; dovrebbero comporre la difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Buongiorno non ha ancora preso confidenza al 100% col terreno di gioco dopo l’infortunio con conseguente operazione, mentre Beukema sembra partire leggermente alle spalle in questo momento) e Olivera; il centrocampo con ogni probabilità sarà composto da Lobotka, De Bruyne e Anguissa mentre la grossa novità dovrebbe essere in attacco. McTominay potrebbe essere schierato, infatti, da ala sinistra a supporto della punta Lucca. Completa la formazione, sull’out di destra, Politano.

Il probabile undici anti-Sassuolo: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lucca, McTominay.