La Procura chiede l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini

Chiesto l'arresto di Giovanni Zannini, è il consigliere campano di Forza Italia
Giovanni Zannini
La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini, eletto in Forza Italia, indagato per i reati di corruzione e concussione come riporta l’Ansa.

Nell’ambito della stessa indagine coordinata dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati.

