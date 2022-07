Napoli. Finge un malore per entrare in ospedale, poi gira tra i reparti e ruba ai pazienti

Vergogna nel primo pomeriggio di ieri all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Come si legge su Il Mattino, una donna di circa 30 anni ha finto un malore per introdursi nel pronto soccorso e fare razzia dei beni dei pazienti. La ladra, in attesa del proprio turno, ha cominciato a girare tra i reparti sottraendo un borsellino, un cellulare e il portafogli ad un ammalato.



Fortunatamente il suo ‘piano’ non è andato a buon fine: le guardie dell’ospedale infatti, notando i movimenti sospetti, l’hanno seguita e, dopo averla beccata in flagranza con addosso gli oggetti rubati, l’hanno bloccata allertando la polizia. La donna è stata quindi consegnata agli agenti del Commissariato di Montecalvario, mentre la refurtiva è stata restituta al legittimo proprietario.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [05/07/2022] Due aggressioni in poche ore negli ospedali di Napoli e provincia, volano calci e spintoni

Due aggressioni in poche ore negli ospedali di Napoli e provincia. Questa mattina i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini su richiesta dei sanitari. Un uomo di 49 anni ha colpito e danneggiato una porta interna in alluminio che delimita il reparto di degenza dei pazienti COVID. Il motivo verosimilmente legato ai tempi di attesa. L’uomo, napoletano, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Un secondo episodio si è registrato ieri all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Un paziente psichiatrico e il figlio, come si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, hanno aggredito dapprima l’equipaggio dell’ambulanza e successivamente il personale del pronto soccorso. “Il motivo? Erano in attesa di consulenza psichiatrica. Hanno sfasciato tutta la sala d’attesa!” si legge.