Latitante catturato nel Casertano, faceva il pastore nel casolare

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Si nascondeva da mesi in un casolare isolato nella periferia di Pietramelara, cercando di passare inosservato e di trovare lavoro come pastore. La sua fuga è però terminata nella mattinata di giovedì, quando i Carabinieri della Stazione di Pietramelara lo hanno individuato e arrestato.

L’uomo, un 60enne nato in Svizzera e senza fissa dimora, risultava catturando dal 25 novembre 2024, dopo essersi volontariamente sottratto all’esecuzione di un provvedimento giudiziario emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

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Il provvedimento disponeva la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e il ripristino dell’ordine stesso, rendendo necessario il suo rintraccio per l’espiazione della pena.

Le ricerche si sono concentrate nel territorio dell’alto casertano dopo che i militari dell’Arma avevano raccolto alcune segnalazioni riguardanti un uomo sconosciuto al paese, che da qualche tempo viveva da solo in una casa di campagna nella zona periferica del comune.

Partendo da queste informazioni, i Carabinieri hanno avviato mirati servizi di osservazione e controllo, verificando la presenza dell’uomo nell’abitazione indicata. Una volta acquisiti gli elementi necessari, nella mattinata di giovedì i militari sono intervenuti nel casolare dove il ricercato si era stabilito. All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno individuato e bloccato il latitante, che non ha opposto resistenza.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1.000 euro.

La condanna riguarda reati quali sostituzione di persona, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità e ricettazione commessi nel dicembre del 2009 a Gambara, in provincia di Brescia.

Dell’avvenuta esecuzione è stata informata l’Autorità giudiziaria competente, mentre le operazioni sono state coordinate e condotte dai Carabinieri della Stazione di Pietramelara, che hanno posto fine alla latitanza dell’uomo durata oltre un anno.